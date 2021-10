Premier League, il Newcastle pensa già al mercato: sul taccuino c’è anche Tomori (Di giovedì 14 ottobre 2021) Come riporta il The Sun, il Newcastle nei prossimi mesi sarà decisamente attivo sul mercato. I Magpies, infatti, sono da poco stati acquistati dal fondo arabo PIF. Sul taccuino della dirigenza bianconera, tra gli altri, ci sarebbe anche il nome del milanista Tomori. Il difensore è un grandissimo pallino di Frank Lampard, il maggior indiziato per diventare il prossimo allenatore degli inglesi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) Come riporta il The Sun, ilnei prossimi mesi sarà decisamente attivo sul. I Magpies, infatti, sono da poco stati acquistati dal fondo arabo PIF. Suldella dirigenza bianconera, tra gli altri, ci sarebbeil nome del milanista. Il difensore è un grandissimo pallino di Frank Lampard, il maggior indiziato per diventare il prossimo allenatore degli inglesi. SportFace.

