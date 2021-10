Precari senza stipendio: prosegue il calvario dei supplenti brevi. Mancano ancora i mesi di maggio e giugno (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non si risolve la situazione dei supplenti brevi in attesa dello stipendio. Le segnalazioni e le lamentele dei docenti alla nostra redazione proseguono infatti. Sono ancora tantissimi a non aver ricevuto gli stipendi di maggio e giugno 2021, quindi parliamo delle somme spettanti nello scorso anno scolastico. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 14 ottobre 2021) Non si risolve la situazione deiin attesa dello. Le segnalazioni e le lamentele dei docenti alla nostra redazione proseguono infatti. Sonotantissimi a non aver ricevuto gli stipendi di2021, quindi parliamo delle somme spettanti nello scorso anno scolastico. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Precari senza stipendio: prosegue il calvario dei supplenti brevi. Mancano ancora i mesi di maggio e giugno - statussquatter : @dariodelcolle @redroby5 @meriadocco Si parla di una situazione del lavoro drammatica, ridotta alla merda in anni e… - ladymammi : @sole32321379 Ma che brillante che sei per quello avete lasciato ridurre la Italia a questo coso con un popolo divi… - la_pasotti : RT @DomaniGiornale: Sin dagli anni Novanta lo stato sembra aver disinvestito sul settore culturale, senza riconoscere alcune nuove figure p… - simopath_moon : Complimenti ai miei colleghi con l'indeterminato sempre pronti a mettersi a 90, proprio loro che non hanno niente d… -