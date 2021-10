Precari, disoccupati, complottisti, ribelli: chi sono i No Green Pass che vogliono fermare l’Italia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Chi sono i No Green Pass? Nella variegata amalgama che compone chi protesta contro la Certificazione Verde Covid-19 obbligatoria non comprende solo fascisti e neofascisti. Il Corriere della Sera spiega oggi che il magma ribollente da sabato scorso a sabato prossimo ha unito e unirà in decine di sit-in e marce sindacati di base e antagonisti, disoccupati e camalli. E ancora: camionisti, mamme spaventate e pensionati indigenti, rider e insegnanti, che si riuniscono contro il lavoro povero, l’esclusione dalla ripresa, la Precarietà, le scorie di un anno e mezzo di reclusione collettiva. Tutti insieme sono convocati da domani per scioperi e manifestazioni. Come quella convocata a Piazza Santi Apostoli, vicino a Palazzo Chigi, dalla parlamentare Sara Cunial, ex MoVimento 5 Stelle. Lo ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) Chii No? Nella variegata amalgama che compone chi protesta contro la Certificazione Verde Covid-19 obbligatoria non comprende solo fascisti e neofascisti. Il Corriere della Sera spiega oggi che il magma ribollente da sabato scorso a sabato prossimo ha unito e unirà in decine di sit-in e marce sindacati di base e antagonisti,e camalli. E ancora: camionisti, mamme spaventate e pensionati indigenti, rider e insegnanti, che si riuniscono contro il lavoro povero, l’esclusione dalla ripresa, laetà, le scorie di un anno e mezzo di reclusione collettiva. Tutti insiemeconvocati da domani per scioperi e manifestazioni. Come quella convocata a Piazza Santi Apostoli, vicino a Palazzo Chigi, dalla parlamentare Sara Cunial, ex MoVimento 5 Stelle. Lo ...

Cena con delitto. di Michelangelo Russo ... ma la folla plebea dei questuanti organizzati in cooperative di disoccupati è, ancora oggi, un ... questi precari raffazzonati, lo zoccolo duro di un progetto politico di lungo respiro, talmente ...

Disoccupati e precari in piazza: "Chiediamo lavoro, basta reddito di cittadinanza" La Repubblica Catania: ieri partecipato e combattivo corteo di Cobas Cub e Usb Un accordo al ribasso che non ci è stato permesso di criticare dentro la Cgil di Catania. Si è svolto un corteo che ha attraversato la via Etnea fino alla prefettura dove una nutrita delegazione sinda ...

Gli 80 anni del prete guerriero: Pomigliano fa gli auguri a don Peppino Il compleanno del sacerdote salutato da migliaia di persone del territorio a nordest di Napoli Sin da molto prima che diventasse il parroco della chiesa madre di Pomigliano, la chiesa del santo patron ...

