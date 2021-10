Porti, obbligo Green pass. Quali scali rischiano il blocco e quali no, da Trieste a Genova (Di giovedì 14 ottobre 2021) Domani scatta l'obbligo di avere il certificato verde anche per i lavoratori degli scali portuali. Nel capoluogo giuliano il comitato dei lavoratori chiede che il governo faccia marcia in dietro. E proclama uno stop dei servizi "fino a quando necessario". Disagi anche nel primo porto ligure, dove si protesta e sciopera anche per questioni sui contratti integrativi Leggi su tg24.sky (Di giovedì 14 ottobre 2021) Domani scatta l'di avere il certificato verde anche per i lavoratori degliportuali. Nel capoluogo giuliano il comitato dei lavoratori chiede che il governo faccia marcia in dietro. E proclama uno stop dei servizi "fino a quando necessario". Disagi anche nel primo porto ligure, dove si protesta e sciopera anche per questioni sui contratti integrativiÂ

Advertising

Radio1Rai : ??#GreenPass I portuali di #Trieste confermano il blocco di venerdì se non sarà tolto l'obbligo di certificazione. L… - MediasetTgcom24 : Green pass, i portuali di Trieste contro l'obbligo: 'Blocchiamo i porti' #greenpass - inPrimisNotizie : Le notizie da ascoltare del 14 ottobre Domani in vigore l'obbligo di Green Pass per lavorare, stime imprecise su qu… - CiccioniSe : RT @SkyTG24: Covid, news oggi. Green Pass, da domani obbligo sul lavoro. Rischio caos nei porti. LIVE - SkyTG24 : Covid, news oggi. Green Pass, da domani obbligo sul lavoro. Rischio caos nei porti. LIVE -