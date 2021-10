Polizia, a Kongsberg 5 morti e due feriti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nell'attacco con arco e frecce nella cittadina norvegese di Kongsberg, cinque persone sono state uccise e due sono rimaste ferite. Uno di loro è un poliziotto che indossava abiti civili. Entrambi i ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nell'attacco con arco e frecce nella cittadina norvegese di, cinque persone sono state uccise e due sono rimaste ferite. Uno di loro è un poliziotto che indossava abiti civili. Entrambi i ...

Ultime Notizie dalla rete : Polizia Kongsberg Norvegia,attacco di Kongsberg:5 i morti 7.00 Norvegia,attacco di Kongsberg:5 i morti Sono cinque le persone uccise e due quelle rimaste ferite a Kongsberg, in Norvegia, a seguito dell'attacco con archi e frecce. La polizia ha arrestato un danese di 37 anni che vive in città. La polizia norvegese ritiene che l'uomo abbia agito da solo e nega le ...

