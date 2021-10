Politiche attive del lavoro, accordo tra le Regioni sui criteri per ripartire 880 milioni: il numero di beneficiari di rdc conterà di meno (Di giovedì 14 ottobre 2021) Via libera delle Regioni, dopo il rinvio arrivato la settimana scorsa, ai criteri di riparto dei primi 880 milioni in arrivo come prima tranche di finanziamento della Garanzia di occupabilità dei lavoratori. Cioè il programma di riforma delle Politiche attive del lavoro, che prevede cinque diversi percorsi di reinserimento nel mercato – più o meno lunghi e impegnativi – differenziati a seconda della condizione del disoccupato. Ma prima di trovare l’intesa gli assessori al lavoro si sono scontrati sul peso relativo da assegnare ai cinque parametri previsti dal decreto elaborato dal ministro del lavoro Andrea Orlando di concerto con il titolare dell’Economia Daniele Franco. E alla fine si è deciso, come chiedevano le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Via libera delle, dopo il rinvio arrivato la settimana scorsa, aidi riparto dei primi 880in arrivo come prima tranche di finanziamento della Garanzia di occupabilità dei lavoratori. Cioè il programma di riforma delledel, che prevede cinque diversi percorsi di reinserimento nel mercato – più olunghi e impegnativi – differenziati a seconda della condizione del disoccupato. Ma prima di trovare l’intesa gli assessori alsi sono scontrati sul peso relativo da assegnare ai cinque parametri previsti dal decreto elaborato dal ministro delAndrea Orlando di concerto con il titolare dell’Economia Daniele Franco. E alla fine si è deciso, come chiedevano le ...

