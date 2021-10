Polemica per il tapiro ad Ambra Angiolini: parla Selvaggia Lucarelli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Consegnato ieri ad Ambra Angiolini il tapiro d’oro per la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri dai ragazzi di Striscia la Notizia. Scoppia la Polemica sui social con un post di Selvaggia Lucarelli: “Quello che ho visto ieri non mi è piaciuto“, così commenta la puntata la scrittrice e giornalista romana. Selvagia Lucarelli contro Vanessa Incontrada: “Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata“ Nella puntata di ieri sera di Striscia la Notizia è stato consegnato un tapiro d’oro ad Ambra Angiolini per la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri che l’avrebbe tradita per poi sparire nel nulla. Il tutto è stato commentato da Selvaggia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Consegnato ieri adild’oro per la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri dai ragazzi di Striscia la Notizia. Scoppia lasui social con un post di: “Quello che ho visto ieri non mi è piaciuto“, così commenta la puntata la scrittrice e giornalista romana. Selvagiacontro Vanessa Incontrada: “Ieri potevi tirarti fuori da questa trattazione così spietata“ Nella puntata di ieri sera di Striscia la Notizia è stato consegnato und’oro adper la fine della sua relazione con Massimiliano Allegri che l’avrebbe tradita per poi sparire nel nulla. Il tutto è stato commentato da...

