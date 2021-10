Poggioreale, detenuto muore a 84 anni: la denuncia del Garante (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Samuele Ciambriello, Garante dei detenuti della regione Campania. Di seguito il testo: “Stamattina, alle tre, è morto all’Ospedale Cardarelli di Napoli Giovanni Marandino detenuto nel carcere di Poggioreale dal mese di Febbraio di quest’anno, accusato di usura. Su questa morte Samuele Ciambriello Garante Campano dei detenuti, ha dichiarato: “Marandino era una persona anziana con un passato con precedenti penali ma questo giustifica il fatto che da Febbraio di quest’anno sia stato fatto morire nell’assoluta solitudine senza il conforto dei familiari presso L’ospedale Cardarelli di Napoli? La tutela della salute, della vita e dell’età avanzata sono prioritarie rispetto alle misure cautelari? Io credo che è questa la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Samuele Ciambriello,dei detenuti della regione Campania. Di seguito il testo: “Stamattina, alle tre, è morto all’Ospedale Cardarelli di Napoli GiovMarandinonel carcere didal mese di Febbraio di quest’anno, accusato di usura. Su questa morte Samuele CiambrielloCampano dei detenuti, ha dichiarato: “Marandino era una persona anziana con un passato con precedenti penali ma questo giustifica il fatto che da Febbraio di quest’anno sia stato fatto morire nell’assoluta solitudine senza il conforto dei familiari presso L’ospedale Cardarelli di Napoli? La tutela della salute, della vita e dell’età avanzata sono prioritarie rispetto alle misure cautelari? Io credo che è questa la ...

