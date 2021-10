Pochi studenti e lavori per la mensa fermi, preoccupa la situazione dell'Università di Gorizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: In Friuli Venezia Giulia 61 nuovi casi di coronavirus: un decesso a Tolmezzo Processo Regeni senza imputati, udienza in Corte d'Assise sugli 007 ... Leggi su friulioggi (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Ultime notizie: In Friuli Venezia Giulia 61 nuovi casi di coronavirus: un decesso a Tolmezzo Processo Regeni senza imputati, udienza in Corte d'Assise sugli 007 ...

Advertising

ValComm : RT @ValComm: ??????????????Domani parlerò di fronte a 2.000 #studenti ?? al @SaloneStudente con l'amico @FbontempoTo: spero di riuscir a trovare l… - univtrends : Allo Stato il COSTO DEI TAMPONI per tutti i lavoratori?. «Ribadisco: è insostenibile. Gli STUDENTI però sono un'al… - crociangelini : @PaolaDiCaro @MilaSpicola Ci siamo vaccinati per senso di responsabilità verso i nostri studenti, per tornare in au… - antnqu : RT @ValComm: ??????????????Domani parlerò di fronte a 2.000 #studenti ?? al @SaloneStudente con l'amico @FbontempoTo: spero di riuscir a trovare l… - paoloigna1 : RT @ValComm: ??????????????Domani parlerò di fronte a 2.000 #studenti ?? al @SaloneStudente con l'amico @FbontempoTo: spero di riuscir a trovare l… -