Pochettino | “Mbappé è un professionista Darà il massimo fino alla fine Ma noi speriamo nel rinnovo”

Il tecnico del Paris Sain-Germain, Mauricio Pochettino, ha parlato a El Partidazo de COPE di vari temi, tra cui il rinnovo di Mbappé, in scadenza di contratto a giugno 2022. Il tecnico si è detto ancora speranzoso circa il suo rinnovo, nonostante lo stesso giocatore abbia dichiarato di aver chiesto a fine luglio la cessione. Queste le sue parole: "Mbappé? Inutile parlare delle sue qualità. Non ho dubbi che Kylian non verrà condizionato dai rumors di mercato. Il Real e suoi tesserati ogni settimana ne parlano e la società fa bene ad alzare la voce. Il PSG ha la speranza di rinnovare il suo contratto, è normale che voglia provarci fino alla fine. La situazione è aperta. È maturo a dispetto dei 22 anni. Quando uno firma un contratto ha ...

