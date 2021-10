PNRR | Bini Smaghi | Riforme e collaborazione pubblico-privato per vera svolta Paese

(Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Una Pubblica Amministrazione più efficiente e digitalizzata, trasporti più moderni, sostenibili e diffusi, un mercato del lavoro più dinamico e senza discriminazioni di genere e generazionali. Una sanità pubblica più vicina alle persone, superando finalmente profonde criticità per consegnare alle future generazioni unpiù coeso. Questo l’ambizioso obiettivo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza– articolato in investimenti e– per costruire, appunto, un “nuovo” pronto a partire con “Italia Domani” dando vita a una crescita economica più robusta, sostenibile e inclusiva. Il Recovery Fund è, a detta di tutti, un’occasione irripetibile e per questo l’Italia non può fallire. Ovviamente, non sarà un regalo da parte di Bruxelles. Dopo aver messo nero su bianco i buoni propositi che dovranno segnare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PNRR Bini

Teleborsa

... LorenzoSmaghi. "Nel ventennio che ha preceduto la crisi pandemica l'Italia è cresciuta in media intorno allo 0,3% all'anno , oltre un punto in meno della media europea. Se si utilizzano bene ...... in trepida attesa dei fondi delper la fibra e per il 5G (3,8 miliardi per l'Italia a 1 Giga ... Luigi Atzori , Università di Cagliari, Tommaso Foggi , Università di Parma; Graziano(Head of ..."In Italia la principale difficoltà rimane quella dell’implementazione pratica delle decisioni", così l'ex BCE a Teleborsa ...“300 milioni di euro del Fondo complementare al Pnrr alle aree interne delle diverse Province e Città metropolitane italiane. É il nuovo decreto firmato dal Ministero delle Infrastrutture che prevede ...