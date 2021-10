Piazzapulita, Crosetto si alza e se ne va: “Non è giornalismo” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Non è giornalismo. Ho sbagliato io a venire qui da libero cittadino e libero pensatore. La saluto, mi alzo e me ne vado”. Guido Crosetto, fondatore di Fratelli d’Italia e oggi imprenditore dopo l’addio alla politica di 3 anni fa, abbandona la puntata di Piazzapulita dedicata in parte ancora all’inchiesta di Fanpage sulle vicende legate alla campagna elettorale delle comunali di Milano e alla condotta di esponenti del centrodestra, compreso l’europarlamentare di Fdi Carlo Fidanza. “Mi dispiace, non mi pare sia accaduto nulla di grave. Abbiamo invitato Giorgia Meloni fino all’ultimo momento”, dice Corrado Formigli. “Si sta facendo passare Fratelli d’Italia come un partito di corrotti. Un marziano, se avesse visto la trasmissione, avrebbe pensato che Fratelli d’Italia è un covo di briganti e di corrotti. Il problema è far passare il ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Non è. Ho sbagliato io a venire qui da libero cittadino e libero pensatore. La saluto, mi alzo e me ne vado”. Guido, fondatore di Fratelli d’Italia e oggi imprenditore dopo l’addio alla politica di 3 anni fa, abbandona la puntata didedicata in parte ancora all’inchiesta di Fanpage sulle vicende legate alla campagna elettorale delle comunali di Milano e alla condotta di esponenti del centrodestra, compreso l’europarlamentare di Fdi Carlo Fidanza. “Mi dispiace, non mi pare sia accaduto nulla di grave. Abbiamo invitato Giorgia Meloni fino all’ultimo momento”, dice Corrado Formigli. “Si sta facendo passare Fratelli d’Italia come un partito di corrotti. Un marziano, se avesse visto la trasmissione, avrebbe pensato che Fratelli d’Italia è un covo di briganti e di corrotti. Il problema è far passare il ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Guido Crosetto. #Piazzapulita - DavidPuente : Guido Crosetto aveva l'occasione di intervenire con la sua intelligenza, ma ha preferito andarsene via facendo la s… - stanzaselvaggia : Guido Crosetto a Piazza Pulita. #piazzapulita - GPal90 : Quando non sapevo la lezione e non avevo studiato, dicevo che stavo male al fine di saltare l'interrogazione. Penso… - Descent21011183 : RT @stanzaselvaggia: Guido Crosetto a Piazza Pulita. #piazzapulita -