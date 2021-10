Peschiera, alla fine arriva il fair play in campagna elettorale, Moretti avvisa gli avversari dei vandalismi sui loro manifesti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il candidato della coalizione di centrodestra avvisa gli avversari del centrosinistra: uniti contro chi non rispetta la comunicazione degli avversari poltici Leggi su 7giorni.info (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il candidato della coalizione di centrodestraglidel centrosinistra: uniti contro chi non rispetta la comunicazione deglipoltici

