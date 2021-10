(Di giovedì 14 ottobre 2021) ATA: qual è l'orario di servizio per ilimpegnato in turnio notturni? L'articolo .

Advertising

ProDocente : Personale ATA, turno notturno o serale con relativo riposo nel giorno successivo - BordignonAngelo : RT @m_littlemoors: 15-20 ottobre sciopero personale docente e ATA - Prudenza_Le_Mat : RT @m_littlemoors: 15-20 ottobre sciopero personale docente e ATA - LadyV50430572 : RT @m_littlemoors: 15-20 ottobre sciopero personale docente e ATA - fabrizi92786826 : RT @m_littlemoors: 15-20 ottobre sciopero personale docente e ATA -

Ultime Notizie dalla rete : Personale ATA

4 dell'Accordo Nazionale del 2008 stabilisce che le competenze da attribuire albeneficiario della posizione economica vanno determinate in sede di contrattazione integrativa a livello di ...... viveva a Potenza con il giovane e, secondo quanto emerso, da poco aveva trovato un impiego presso un istituto scolastico della vicino Tito, dove lavorava come. La donna sarebbe ...Secondo la ministra Messa addossare il costo dei tamponi allo Stato per tutti i lavoratori è "insostenibile", ma gli studenti sono "un'altra categoria", e "hanno diritto allo studio" ...Due dirigenti a confronto sulle certificazioni. C’è chi dice che è un aggravio di impegni e chi organizza riunioni online anticontagio ...