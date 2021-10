Perifano e il M5S: “Scriveremo una pagina nuova per la Città, noi guardiamo avanti non indietro” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ringrazio il Movimento Cinque Stelle per il sostegno accordatomi in vista del ballottaggio. Ne sono felice perché le sfide che attendono la nostra Benevento, a partire da quella fondamentale del Pnrr, richiedono una forte sinergia tra amministrazione locale e governo centrale. Siamo in campo per questo: per ridare visibilità, prospettive e futuro alla Città e non ai suoi rappresentanti politici”. Così il candidato sindaco Luigi Diego Perifano. “Già nel corso della campagna elettorale – prosegue – ho sentito forte al mio fianco la vicinanza di tanti elettori e militanti del Movimento Cinque Stelle, alcuni anche candidati nelle civiche di ‘Alternativa’. Altri erano con Angelo Moretti e con la coalizione ‘Arco’. Insieme, ora, con il sostegno ufficiale di tutto il Movimento Cinque Stelle – e ringrazio i parlamentari per la ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ringrazio il Movimento Cinque Stelle per il sostegno accordatomi in vista del ballottaggio. Ne sono felice perché le sfide che attendono la nostra Benevento, a partire da quella fondamentale del Pnrr, richiedono una forte sinergia tra amministrazione locale e governo centrale. Siamo in campo per questo: per ridare visibilità, prospettive e futuro allae non ai suoi rappresentanti politici”. Così il candidato sindaco Luigi Diego. “Già nel corso della campagna elettorale – prosegue – ho sentito forte al mio fianco la vicinanza di tanti elettori e militanti del Movimento Cinque Stelle, alcuni anche candidati nelle civiche di ‘Alternativa’. Altri erano con Angelo Moretti e con la coalizione ‘Arco’. Insieme, ora, con il sostegno ufficiale di tutto il Movimento Cinque Stelle – e ringrazio i parlamentari per la ...

