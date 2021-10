“Per me un sogno che si avvera”. Antonella Clerici, il momento è arrivato. Lo annuncia così (Di giovedì 14 ottobre 2021) Annuncio bellissimo di Antonella Clerici, durante ‘È sempre mezzogiorno’, la trasmissione che conduce ogni giorno su Rai 1. Nella puntata del 14 ottobre ha voluto comunicare a tutti i telespettatori una grande novità, attesissima da tempo. Ora si è concretizzato il suo obiettivo e ha potuto celebrare il raggiungimento di questo traguardo. Il pubblico ovviamente non si farà perdere questa occasione e sicuramente farà di tutto per rendere al massimo la felicità della popolare conduttrice. Alcuni giorni fa la presentatrice ha raccontato dei suoi problemi con la menopausa: “Era ottobre 2017 e all’improvviso il ciclo mestruale si è interrotto. Mi sono detta, all’inizio, ‘che figata, non ho più la scocciatura delle mestruazioni, niente più mal di pancia, antidolorifici…’. E invece avrei preferito avere quelle scocciature il più a lungo possibile. Perché ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Annuncio bellissimo di, durante ‘È sempre mezzogiorno’, la trasmissione che conduce ogni giorno su Rai 1. Nella puntata del 14 ottobre ha voluto comunicare a tutti i telespettatori una grande novità, attesissima da tempo. Ora si è concretizzato il suo obiettivo e ha potuto celebrare il raggiungimento di questo traguardo. Il pubblico ovviamente non si farà perdere questa occasione e sicuramente farà di tutto per rendere al massimo la felicità della popolare conduttrice. Alcuni giorni fa la presentatrice ha raccontato dei suoi problemi con la menopausa: “Era ottobre 2017 e all’improvviso il ciclo mestruale si è interrotto. Mi sono detta, all’inizio, ‘che figata, non ho più la scocciatura delle mestruazioni, niente più mal di pancia, antidolorifici…’. E invece avrei preferito avere quelle scocciature il più a lungo possibile. Perché ...

Advertising

peppeprovenzano : I muri sono la negazione delle ragioni e del sogno dell’Europa unita. Segno di degrado morale, come dice… - gualtierieurope : Per chi vuole governare #Roma, la lezione del Sindaco #LuigiPetroselli è di grande attualità: l’idea di una Roma de… - franzrusso : RT @MilenaLazzaroni: #MAID è un ‘romanzo’ visivo, epico e contemporaneo: una giovane donna che trova la forza per contrastare l’istinto di… - dtella65 : RT @Countmax_73: Un profugo afgano racconta a @Unomattina quanto sia grato all’Italia per averlo accolto. Vive un sogno per il solo essere… - _irontae_ : RT @rainingcaffeine: io ho solo un sogno nella mia vita, ovvero hoseok come artist of the month per studio choom. adesso siete liberi di al… -