"Per loro tamponi gratis, lo sapete?". La Santanchè tritura Parenzo a La7: l'ultimo "scandalo Green pass" | Video (Di giovedì 14 ottobre 2021) È indignata Daniela Santanchè. In collegamento con L'Aria Che Tira su La7 la senatrice di Fratelli d'Italia si dice vicina a quei lavoratori che manifestano pacificamente contro il Green pass, per poi rivolgersi agli ospiti e alla conduttrice in studio. "Io non capisco perché tu Myrta Merlino, David Parenzo, difendete la casta. Ricordo che deputati e senatori i tamponi li fanno gratis e questo è uno scandalo, allora perché noi che abbiamo lo stipendio alto non dobbiamo pagarli e gli altri sì. E va tutto bene". "Sono d'accordo", commenta la conduttrice mentre Parenzo le fa eco: "Male, molto male". "Ve lo siete dimenticati? - incalza ancora la senatrice -. Poi perché io che ho fatto le due dosi di vaccino per venire in tv devo fare il tampone? ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) È indignata Daniela. In collegamento con L'Aria Che Tira su La7 la senatrice di Fratelli d'Italia si dice vicina a quei lavoratori che manifestano pacificamente contro il, per poi rivolgersi agli ospiti e alla conduttrice in studio. "Io non capisco perché tu Myrta Merlino, David, difendete la casta. Ricordo che deputati e senatori ili fannoe questo è uno, allora perché noi che abbiamo lo stipendio alto non dobbiamo pagarli e gli altri sì. E va tutto bene". "Sono d'accordo", commenta la conduttrice mentrele fa eco: "Male, molto male". "Ve lo siete dimenticati? - incalza ancora la senatrice -. Poi perché io che ho fatto le due dosi di vaccino per venire in tv devo fare il tampone? ...

Advertising

HuffPostItalia : L’ad di Kiko: 'No ai tamponi gratis per i dipendenti non vaccinati. Paghino la loro scelta' - NicolaPorro : ???? Vogliono l'addio al #greenpass 'per tutti i lavoratori'. E non scendono a patti. Ecco la loro mossa per sfidare… - Pinucciosono : L' ilva fa i tamponi gratis ai dipendenti per la loro tutela. Solo a me fa ridere? - 1862gigi : RT @valy_s: Portuale #Trieste “Come mai solo l’Italia ha l’obbligo del #greenpass? La ns protesta è significativa, perché qui si lavora con… - michiamomx : Ma solo io mi sento in imbarazzo per loro quando ci sono i balli? #UominieDonne -