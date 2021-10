Per i camionisti stranieri nessun obbligo di Green pass dal 15 ottobre. Il chiarimento del governo per sventare il caos delle merci (Di giovedì 14 ottobre 2021) Gli autotrasportatori provenienti dall’estero e privi di Green pass potranno accedere ai luoghi in cui si svolgono le attività di carico e scarico delle merci, purché non scendano dal mezzo su cui viaggiano. Regole confermate per i camionisti e operatori dei porti stranieri alla vigilia dell’obbligo della certificazione verde per tutti i lavoratori, così come ha ribadito in una nota il ministero dei Trasporti con quello della Salute. Un chiarimento atteso per un settore che rischia di registrare alte adesioni alla protesta contro l’obbligo, con la conseguenza immediata di rallentare se non bloccare il trasporto delle merci su strade e nei porti. Nel chiarimento del ministro viene ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) Gli autotrasportatori provenienti dall’estero e privi dipotranno accedere ai luoghi in cui si svolgono le attività di carico e scarico, purché non scendano dal mezzo su cui viaggiano. Regole confermate per ie operatori dei portialla vigilia dell’della certificazione verde per tutti i lavoratori, così come ha ribadito in una nota il ministero dei Trasporti con quello della Salute. Unatteso per un settore che rischia di registrare alte adesioni alla protesta contro l’, con la conseguenza immediata di rallentare se non bloccare il trasportosu strade e nei porti. Neldel ministro viene ...

