Per Castellino era già stato chiesto l’arresto ad Agosto, ma il giudice l’aveva negato (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Portateci da Landini o lo andiamo a prendere noi”. Così Giuliano Castellino, leader di Forza Nuova, si è rivolto ad alcuni operatori di polizia dopo che i manifestanti, sabato a Roma, erano riusciti a sfondare il cordone e raggiungere la sede della Cgil. Il dettaglio emerge dalla richiesta di convalida dell’arresto avanzato dalla Procura di Roma. E proprio la procura di Roma ad Agosto aveva già chiesto il fermo di Castellino per le continue violazioni degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale. Richiesta all’epoca rifiutata dal giudice. Per questo motivo il responsabile romano di Forza nuova sabato scorso era sul palco di piazza del Popolo ad arringare la folla e ad aizzarla contro la sede della Cgil. Il 3 Agosto, infatti, i pubblici ministeri guidati dal ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Portateci da Landini o lo andiamo a prendere noi”. Così Giuliano, leader di Forza Nuova, si è rivolto ad alcuni operatori di polizia dopo che i manifestanti, sabato a Roma, erano riusciti a sfondare il cordone e raggiungere la sede della Cgil. Il dettaglio emerge dalla richiesta di convalida delavanzato dalla Procura di Roma. E proprio la procura di Roma adaveva giàil fermo diper le continue violazioni degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale. Richiesta all’epoca rifiutata dal. Per questo motivo il responsabile romano di Forza nuova sabato scorso era sul palco di piazza del Popolo ad arringare la folla e ad aizzarla contro la sede della Cgil. Il 3, infatti, i pubblici ministeri guidati dal ...

Advertising

HuffPostItalia : Lamorgese: 'Non abbiamo arrestato Castellino per evitare problemi di ordine pubblico' - myrtamerlino : È la seconda volta che il ministro #Lamorgese ci spiega che la forza pubblica 'non può intervenire' per il rischio… - ilfoglio_it : Il 'caso Castellino' davvero curioso. Come risulta nelle relazioni arrivate al Viminale, il leader di #ForzaNuova,… - GiovanniGiuli : RT @Franciscovota: @lucatelese Lamorgese: 'Non abbiamo arrestato #Castellino per evitare problemi di ordine pubblico' Quindi l'assalto all… - StefaniaVaselli : RT @autocostruttore: Dopo le parole (deliranti) della Lamorgese sul rave party nel Viterbese e su Castellino immaginatevi ora se per sfiga… -