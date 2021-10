Pedri come Benzema, clausola rescissoria miliardaria. La lista delle più alte di sempre (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il rinnovo di Pedri fino al 2026 con il Barcellona è stato reso noto poche ore fa. Il club catalano ha poi aggiunto i dettagli dell’accordo, nel quale è prevista una clausola rescissoria da un miliardo di euro. Così il giovane talento blaugrana è entrato, in compagnia di Benzema, nel club esclusivo delle clausole miliardarie. Ecco la top 10 delle più ricche: 10) Gareth Bale (Real Madrid): 500 milioni di euro. 9) Marco Asensio (Real Madrid): 700 milioni di euro. 8) Vinicius Jr (Real Madrid): 700 milioni di euro. 7) Isco (Real Madrid): 770 milioni di euro. 6) Lionel Messi (Barcellona): 700 milioni di euro. 5) Brahim Diaz (Real Madrid): 750 milioni di euro. 4) Luka Modric (Real Madrid): 750 milioni di euro. 3) Antoine ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il rinnovo difino al 2026 con il Barcellona è stato reso noto poche ore fa. Il club catalano ha poi aggiunto i dettagli dell’accordo, nel quale è prevista unada un miliardo di euro. Così il giovane talento blaugrana è entrato, in compagnia di, nel club esclusivoclausole miliardarie. Ecco la top 10più ricche: 10) Gareth Bale (Real Madrid): 500 milioni di euro. 9) Marco Asensio (Real Madrid): 700 milioni di euro. 8) Vinicius Jr (Real Madrid): 700 milioni di euro. 7) Isco (Real Madrid): 770 milioni di euro. 6) Lionel Messi (Barcellona): 700 milioni di euro. 5) Brahim Diaz (Real Madrid): 750 milioni di euro. 4) Luka Modric (Real Madrid): 750 milioni di euro. 3) Antoine ...

Advertising

_talebanikov : @raja_bruni @FraPol26 Mi sono dimenticato di De Jong…….. Pedri De Jong Gavi Non credo ci sia spazio per lui, poi… - ital_z96 : @orso_marino @TMit_news La clausola non corrisponde al valore di mercato, anche perchè nessuno pagherebbe mai 150 m… - RobbsRoys : @kravotz @JimCapsCup Scusa ma qualitativamente come possiamo stare davanti a Liverpool PSG? Il Barcellona con Busqu… - Zeta80312731 : Pedri costa come l’Inter - GioHSP : @RealMarco94 @SantucciFulvio Abbiamo in B samuele vignato e Tommaso mancini, suoi coetanei. Son forti ma oggi non s… -