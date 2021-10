Pd: Orlando, 'da 14 anni siamo punto di riferimento sinistra e progressisti italiani' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo avuto momenti difficili, le scissioni non si contano più, ogni bischero in forza non si sa di che, si sente in dovere di spiegarci il mondo e di dirci ciò che va fatto. siamo sempre o troppo moderati o poco riformisti (non si sa più esattamente che significhi). siamo i principali bersagli dei leoni da tastiera. Spesso non siamo neppure abbastanza generosi con noi stessi. Vediamo più i nostri difetti che non i nostri punti di forza". Così Andrea Orlando su Fb. "Abbiamo un popolo che ha fatto spesso la differenza dandoci la spinta necessaria ad ogni sfida e facendo vivere il Partito anche nell'angolo più remoto del Paese (e non solo, un saluto ai circoli Partito Democratico nel mondo). Abbiamo una classe dirigente che ha aiutato il Paese a superare i momenti più difficili di questi ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Abbiamo avuto momenti difficili, le scissioni non si contano più, ogni bischero in forza non si sa di che, si sente in dovere di spiegarci il mondo e di dirci ciò che va fatto.sempre o troppo moderati o poco riformisti (non si sa più esattamente che significhi).i principali bersagli dei leoni da tastiera. Spesso nonneppure abbastanza generosi con noi stessi. Vediamo più i nostri difetti che non i nostri punti di forza". Così Andreasu Fb. "Abbiamo un popolo che ha fatto spesso la differenza dandoci la spinta necessaria ad ogni sfida e facendo vivere il Partito anche nell'angolo più remoto del Paese (e non solo, un saluto ai circoli Partito Democratico nel mondo). Abbiamo una classe dirigente che ha aiutato il Paese a superare i momenti più difficili di questi ...

