Pd: Orlando, ‘da 14 anni siamo punto di riferimento sinistra e progressisti italiani’ (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Abbiamo avuto momenti difficili, le scissioni non si contano più, ogni bischero in forza non si sa di che, si sente in dovere di spiegarci il mondo e di dirci ciò che va fatto. siamo sempre o troppo moderati o poco riformisti (non si sa più esattamente che significhi). siamo i principali bersagli dei leoni da tastiera. Spesso non siamo neppure abbastanza generosi con noi stessi. Vediamo più i nostri difetti che non i nostri punti di forza”. Così Andrea Orlando su Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Abbiamo avuto momenti difficili, le scissioni non si contano più, ogni bischero in forza non si sa di che, si sente in dovere di spiegarci il mondo e di dirci ciò che va fatto.sempre o troppo moderati o poco riformisti (non si sa più esattamente che significhi).i principali bersagli dei leoni da tastiera. Spesso nonneppure abbastanza generosi con noi stessi. Vediamo più i nostri difetti che non i nostri punti di forza”. Così Andreasu Fb. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

chetempochefa : Domenica a #CTCF da @fabfazio avremo con noi Toni Servillo e Silvio Orlando, che per la prima volta recitano insiem… - TV7Benevento : Pd: Orlando, 'da 14 anni siamo punto di riferimento sinistra e progressisti italiani'... - Cristin97894443 : RT @chetempochefa: Domenica a #CTCF da @fabfazio avremo con noi Toni Servillo e Silvio Orlando, che per la prima volta recitano insieme in… - LuigiGelli : RT @paolodeluca73: Record del Mondo! Un salto da PAURA! Nicole Orlando scrive il nuovo record del mondo nel salto in lungo con la misura di… - controlacensura : RT @chetempochefa: Domenica a #CTCF da @fabfazio avremo con noi Toni Servillo e Silvio Orlando, che per la prima volta recitano insieme in… -

Ultime Notizie dalla rete : Orlando ‘da Una nuova impressionante catena di incidenti sul lavoro: tre morti e tre feriti leggo.it