Pd | Letta | ' arrivati a 14 anni e in buona salute | siamo ancora qua' **

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - "Oggi #14ottobre il Pd compie 14. In diversi hanno pensato che non ci saremmoo che, se anche ci fossimo, saremmo stati piccoli e ininfluenti. E invece, come direbbe Vasco, #Qui, e anche in. #AuguriPd". Così il segretario del Pd, Enrico, su twitter.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il segretario del Pd, Enrico Letta, 'se vinciamo a Roma e Torino è un trionfo'. Sul Green pass il segretario avver… - EnricoLetta : #Salvini ha detto cose di una gravità enorme sul Presidente del Consiglio, gli ha dato del bugiardo sulla riforma d… - Giorgiolaporta : Il #M5S nel migliore dei casi tracolla e nel peggiore viene preso a calci dagli elettori, ma guarda caso #Letta non… - KikiBenigno : RT @scandura: Caro governo Draghi, caro Viminal. Caro PD, caro Letta. Il cronista confida che abbiate il buon senso - che peraltro è un do… - ENRICO27218318 : RT @fdragoni: Tecnicamente #Letta ha descritto il #PD. 'Piccola minoranza che blocca il Paese'. -

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Letta

Il segretario delEnrico, su Twitter, ha definito l'approvazione alla Camera una 'grande conquista', mentre il ministro del Lavoro Orlando ha parlato di 'un'ottima notizia per il lavoro, ......da un parte e Lega e Fdi dall'altra, alla vigilia dell'obbligo della certificazione verde per i luoghi di lavoro in vigore da domani venerdì 15 ottobre. Leggi anche Green pass obbligatorio,: ...La sfida del "campo largo" Pd è piena di insidie: meglio sapere a cosa si va incontro, per non sfracellarsi come la “gioiosa macchina da guerra” di Occhetto, o finire come l'Unione di Prodi ...Condividi questo articolo:Roma, 14 ott. (Adnkronos) – “Lunedì prossimo, 18 ottobre, il Partito Democratico seguirà i risultati delle elezioni amministrative nella sede del partito (Via Sant’Andrea del ...