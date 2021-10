Pattinaggio di figura: fine del calvario per Jessica Calalang. Cade l’accusa per doping (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sembra davvero qualcosa di estremamente surreale quanto successo a Jessica Calalang, nota personalità del Pattinaggio di figura specialista nelle coppie con Brian Johnson risultata positiva a una sostanza dopante in occasione dei Campionati Nazionali statunitensi nel mese di gennaio. A distanza di quasi nove mesi dall’accaduto infatti la pattinatrice, che ha sempre sostenuto la sua totale estraneità ai fatti, è stata assolta da ogni accusa dopo un iter tutt’altro che semplice. Come rivelato da Apnews, La ventiseienne del Lillinois nello specifico è risultata positiva all’acido 4-clorofenossiacetico (4-CPA), noto metabolita del meclofenoxate, stimolante proibito dall’USADA. A causa del fatto per l’atleta è scattata immediatamente la sospensione dalle attività sportive nonché il congedo finanziario da parte della propria ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sembra davvero qualcosa di estremamente surreale quanto successo a, nota personalità deldispecialista nelle coppie con Brian Johnson risultata positiva a una sostanza dopante in occasione dei Campionati Nazionali statunitensi nel mese di gennaio. A distanza di quasi nove mesi dall’accaduto infatti la pattinatrice, che ha sempre sostenuto la sua totale estraneità ai fatti, è stata assolta da ogni accusa dopo un iter tutt’altro che semplice. Come rivelato da Apnews, La ventiseienne del Lillinois nello specifico è risultata positiva all’acido 4-clorofenossiacetico (4-CPA), noto metabolita del meclofenoxate, stimolante proibito dall’USADA. A causa del fatto per l’atleta è scattata immediatamente la sospensione dalle attività sportive nonché il congedo finanziario da parte della propria ...

