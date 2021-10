Patrice Evra ed il gruppo Whatsapp con gli ex United: “Lo ha creato Rio Ferdinand: ci sentiamo ogni due minuti” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Patrice Evra ha rilasciato un’intervista al Daily Mail. L’ex terzino del Manchester United ha rivelato anche un curioso aneddoto riguardo al legame con i suoi ex compagni ai tempi dei Red Devils. Queste le sue parole: “Certi calciatori, quando si ritirano, hanno difficoltà a staccarsi da quello che era il clima nello spogliatoi. I discorsi con i compagni e le battute. Una volta ho parlato con Van der Sar e gli ho chiesto come andava. Lui mi ha risposto: ‘Mi mancate ragazzi’. Noi siamo fortunati. Il gruppo del 2008 del Manchester United è tutto in una chat di Whatsapp. Ci sentiamo ogni due minuti e ci prendiamo in giro a vicenda come facevamo da calciatori. Lo ha creato Rio Ferdinand e lo usiamo sempre. ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021)ha rilasciato un’intervista al Daily Mail. L’ex terzino del Manchesterha rivelato anche un curioso aneddoto riguardo al legame con i suoi ex compagni ai tempi dei Red Devils. Queste le sue parole: “Certi calciatori, quando si ritirano, hanno difficoltà a staccarsi da quello che era il clima nello spogliatoi. I discorsi con i compagni e le battute. Una volta ho parlato con Van der Sar e gli ho chiesto come andava. Lui mi ha risposto: ‘Mi mancate ragazzi’. Noi siamo fortunati. Ildel 2008 del Manchesterè tutto in una chat di. Ciduee ci prendiamo in giro a vicenda come facevamo da calciatori. Lo haRioe lo usiamo sempre. ...

