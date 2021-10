Pastorello | agente Meret | “Rinnovo? Dualismo con Ospina non aiuta | non è solo questione economica”

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Federicodel portiere del Napoli Alex. Il procuratore ha parlato dell’alternanza dell’azzurro cone delle ambizioni del suo assistito. “Questa dualità non, il tecnico ha a disposizione due portieri molto forti e non sta a me dire chi è il più forte anche perché L'articolo