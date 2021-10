(Di giovedì 14 ottobre 2021)rischia di diventare un boomerang per idi Serie A che erano certi di aver fatto la furbata del secolo vendendo per tre annipiattaforma Streaming i diritti tv per il campionato al prezzo di 840(340 garantiti da Tim Vision). Oggi MilanoFinanza informa che ci sono due ordini di problemi, entrambiti ai soldi tema cui i presidenti sono molto sensibili. La distribuzione del denaro èta all’audience degli incontri. E occorrerebbe una certificazione di tali ascolti, attraverso ad esempio Auditel.per ora si limita a fornire i dati Nielsen. E ci sono per il momento almeno tre– Genoa, Sampdoria, Sassuolo – pronti ad aprire un contenzioso con la: Si potrebbe finire in tribunale e sarebbe ...

Advertising

napolista : Pasticcio Dazn: tre club minacciano causa alla Lega. E niente bonus di 150 milioni: pochi abbonati MilanoFinanza.… - elvise1657 : RT @ilriformista: Il disguido e l'ironia (ma anche la rabbia) sui social: “Ti aspetti Kulusevski e c’è Bracconieri” #dazn #JuveAlessandria… - AntonioSassone7 : RT @ilriformista: Il disguido e l'ironia (ma anche la rabbia) sui social: “Ti aspetti Kulusevski e c’è Bracconieri” #dazn #JuveAlessandria… - ilriformista : Il disguido e l'ironia (ma anche la rabbia) sui social: “Ti aspetti Kulusevski e c’è Bracconieri” #dazn… -

Ultime Notizie dalla rete : Pasticcio Dazn

Il Riformista

Pesa Big Pharma coi suoi contratti di Stefano VergineCartabia Stalker arrestati e subito ... Antonio Massari e Valeria Pacelli Serie A Calcio, i "tifosi fantasma" di. Gli ascolti tv ...Era il 46', per undi De Vrij, Defrel s'invola da solo verso Handanovic, che in uscita ... L'ex arbitro comasco suha dato la sua opinione dicendo: 'Direi che è giusto. C'è stato un ...Nuovo pasticcio questa mattina per Dazn. Meno importante rispetto ai blackout durante i big match di campionato, ma decisamente più curioso. Questa mattina i tifosi della Juventus che si sono sintoniz ...Eppure, il tecnico neroverde non ha convinto tutti i quotidiani in edicola oggi. Per il Corriere della Sera il demerito del tecnico neroverde è 'non accorgersi che con i quattro cambi sta arrivando la ...