Parma, ok dalla Conferenza dei Servizi per il nuovo stadio Tardini (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Progetto stadio Tardini ha vissuto oggi una giornata importante, nella quale è stato fatto un ulteriore step verso la rigenerazione dell'impianto voluta dal Parma Calcio 1913. Questo pomeriggio, infatti, la Giunta Comunale ha approvato il verbale redatto dalla Conferenza dei Servizi, nel quale viene espresso parere favorevole al progetto depositato dalla società crociata. Lo rende noto il club ducale in una nota. È un ulteriore passo in avanti fondamentale ai fini della realizzazione del nuovo stadio Tardini. L'iter proseguirà ora in Consiglio Comunale, dove si valuterà l'inserimento del progetto nel piano triennale delle opere pubbliche.

