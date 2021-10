Parigi: Macron in campo per beneficenza, annuncia investimenti importanti per lo sport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Governo stanzierà circa 200 milioni di euro, di cui 100 milioni già dal 2022, ha confermato il capo dello Stato, a pochi mesi dalle elezioni presidenziali di aprile. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Governo stanzierà circa 200 milioni di euro, di cui 100 milioni già dal 2022, ha confermato il capo dello Stato, a pochi mesi dalle elezioni presidenziali di aprile. L'articolo proviene da Firenze Post.

