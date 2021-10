Pari opportunità, Manageritalia: legge sul 'gender pay gap' proceda spedita in Senato (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Con 393 voti favorevoli e nessuno contrario, la Camera ha approvato all'unanimità le modifiche al Codice sulle Pari opportunità per la riduzione del cosiddetto 'gender pay gap', le diseguaglianze di genere sulla retribuzione, e per favorire l'inserimento femminile nel mercato del lavoro. Il presidente di Manageritalia Mario Mantovani ha dichiarato: “Un primo traguardo raggiunto alla Camera verso la Parità retributiva con il voto unanime al gender pay gap proposto dall'onorevole Chiara Gribaudo. Facciamo un appello a tutte le forze politiche affinché al Senato l'iter proceda speditamente e la Parità retributiva tra lavoratrici e lavoratori sia presto una realtà nel nostro Paese. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos/Labitalia) - Con 393 voti favorevoli e nessuno contrario, la Camera ha approvato all'unanimità le modifiche al Codice sulleper la riduzione del cosiddetto 'pay gap', le diseguaglianze di genere sulla retribuzione, e per favorire l'inserimento femminile nel mercato del lavoro. Il presidente diMario Mantovani ha dichiarato: “Un primo traguardo raggiunto alla Camera verso latà retributiva con il voto unanime alpay gap proposto dall'onorevole Chiara Gribaudo. Facciamo un appello a tutte le forze politiche affinché all'itermente e latà retributiva tra lavoratrici e lavoratori sia presto una realtà nel nostro Paese. ...

