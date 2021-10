Pallanuoto femminile | Mondiali Under 20 2021 | Israele-Italia 9-15 Le azzurrine vanno in semifinale!

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La Nazionalena20 diprosegue con una vittoria il cammino a Netanya, in, dove oggi per idi categoria la selezione del CT Giacomo Grassi batte nei quarti di finale per 15-9 proprio le pari età di, staccando ufficialmente il pass per le semifinali. Partita indirizzata nel primo quarto, chiuso sul 4-2, poi l’giunge a metà gara sul 7-4. Lecontrollano ed affondano il colpo quando necessario, marcando quattro reti sia nella terza frazione, per l’11-7, che nella quarta, fino al 15-9 finale. Cinque gol per Giustini, quattro per Bettini, due per Cordovani e Leone, una per capitan Cergol e Iannarelli. Dopo la vittoria odierna ...

Advertising

OA_Sport : Le azzurrine entrano in zona medaglie! - zazoomblog : Pallanuoto femminile Mondiali Under 20 2021: Slovacchia-Italia 7-26. Le azzurrine vanno agli ottavi! - #Pallanuoto… - OA_Sport : L'Italia va gli ottavi: all'orizzonte Israele ai quarti - OA_Sport : Pronto riscatto delle azzurrine! - fogliosportivo : RT @sandrocgiordano: La Lazio ko contro i campioni d'Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto femminile

OA Sport

..., tuffi, nuoto sincronizzato, nuoto in acque libere e nuoto per salvamento, che hanno ... medaglia d'oro nella staffetta4x100 stile libero, o la sedicenne tarantina Benedetta ......, tuffi, nuoto sincronizzato, nuoto in acque libere e nuoto per salvamento, che hanno ... medaglia d'oro nella staffetta4 100 stile libero, o la sedicenne tarantina Benedetta ...La Nazionale italiana under 20 di pallanuoto femminile prosegue con una vittoria il cammino a Netanya, in Israele, dove oggi per i Mondiali 2021 di categoria la selezione del CT Giacomo Grassi batte n ...GDPSPORT - La Regione Puglia “mette in acqua” 350 mila euro di contributi per associazioni e società sportive di nuoto, pallanuoto, tuffi, nuoto sincronizzato, nuoto in acque libere e nuoto per salvam ...