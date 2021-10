Pallamano | Qualificazioni Mondiali 2023 | Italia in campo nelle Isole Faroe a gennaio

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La Nazionalena dimaschile tornerà intra poche settimane, a metà, per leaie proprioultime ore è stata ufficializzata la sede del girone, che porterà gli azzurri molto lontano, precisamente. Dal 14 al 16, i ragazzi allenati da Riccardo Trillini incroceranno i padroni di casa, ma anche Lettonia e Lussemburgo, per tre match da non fallire, in cui le prime due della classifica otterranno l’accesso alla seconda fase, dove affronteranno le nove peggio classificate degli Europei del prossimo. Il programma delle partite dell’: Venerdì 14 ...

