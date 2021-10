Palermo: frane e allagamenti a Partanna-Mondello. Danni alle abitazioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

3BMeteo : Nubifragio a #Palermo con allagamenti e frane #maltempo #14ottobre - zazoomblog : Frane voragini e fiumi di fango a Palermo e province: i danni dell’alluvione - #Frane #voragini #fiumi #fango - g_bonincontro : RT @SkyTG24: Nubifragio a Palermo: frane, strade allegate e persone bloccate in auto. FOTO - TeoloMassimo : RT @ilmessaggeroit: Nubifragio a Palermo: frane, strade come fiumi e auto sommerse. Eolie isolate - monicamondini : RT @SkyTG24: Nubifragio a Palermo: frane, strade allegate e persone bloccate in auto. FOTO -