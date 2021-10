Orsara di Puglia | centro polivalente pronto all’apertura Azioni e servizi per gli ultra 64enni

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune didi: Ilper Anziani èa iniziare le attività. Venerdì 15 ottobre, alle ore 18, nella struttura di Via della Croce-Via Di Vittorio, il Comune didiha organizzato un incontro pubblico con la cittadinanza per illustrare il programma dellee deirivolti alla popolazione-sessantaquattrenne e le modalità per fruire degli stessi. “Daremo il via alle iscrizioni”, annuncia il sindaco Tommaso Lecce. “Ilsarà aperto 6 giorni su 7, dal lunedì al sabato, con disponibilità sia al mattino che nel pomeriggio-sera. Si tratta di una grande conquista”. La gestione della struttura è stata ...

La struttura, gestita da due cooperative sociali, sarà aperta 6 giorni su 7. Servizi di assistenza e segretariato sociale, attività ludico-creative, benessere psicofisico. Il sindaco Lecce: "Vogliamo ..."