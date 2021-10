Oroscopo Capricorno domani 15 ottobre e tutti i segni: amore, lavoro e fortuna (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 15 ottobre? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Capricorno. Con il transito della Luna che interesserà la vostra giornata di venerdì, amici del Capricorno, sembra che possiate trovarvi a sostenere una qualche spesa non preventivata. Sul lavoro e in famiglia, inoltre, sembra che un rapporto possa incrinarsi, ma fortunatamente non in maniera definitiva ed irrimediabile, tutt’altro! Evitate di prendere qualsiasi decisione importante, troppi pianeti negativi ve lo impediscono. Leggi l’Oroscopo ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 15? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Con il transito della Luna che interesserà la vostra giornata di venerdì, amici del, sembra che possiate trovarvi a sostenere una qualche spesa non preventivata. Sule in famiglia, inoltre, sembra che un rapporto possa incrinarsi, matamente non in maniera definitiva ed irrimediabile, tutt’altro! Evitate di prendere qualsiasi decisione importante, troppi pianeti negativi ve lo impediscono. Leggi l’...

