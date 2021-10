Orlando | Posticipare Green pass rallenterebbe la lotta al Covid

(Di giovedì 14 ottobre 2021) 'l'entrata in vigore delsignificherebbe rallentare una battaglia che dobbiamo vincere il prima possibile'. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea. L'entrata in ...

l'entrata in vigore del Green pass significherebbe rallentare una battaglia che dobbiamo vincere il prima possibile'. Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea. L'entrata in vigore ...... la richiesta dei portuali di Trieste dil'introduzione dell'obbligo di Green pass a fine ottobre, il ministrocommenta: "Penso chesignifichi solo rallentare una ..."Posticipare l'entrata in vigore del Green pass significherebbe rallentare una battaglia che dobbiamo vincere il prima possibile". Lo ha detto il ministro del Lavoro Andrea Orlando. L'entrata in vigor ...L'epicentro è il porto di Trieste dove i lavoratori non si sono fatti spaventare di fronte al monito del Prefetto: "Blocco illegale" ...