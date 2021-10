Operazione “Seriana Blanca”, sgominata organizzazione criminale dedita allo spaccio (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAll’alba della mattinata odierna i Carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo, nell’ambito dell’indagine denominata “Seriana Blanca” condotta dalla Compagnia di Clusone, coadiuvati in fase operativa da militari dei Comandi Provinciali di Lecco e Caserta nonché del Nucleo Cinofili e del Nucleo Elicotteri di Orio al Serio, hanno dato esecuzione a 18 ordinanze cautelari di cui 8 in carcere, 2 in regime di arresti domiciliari ed altre 8 di “obbligo di dimora” nei confronti di 14 uomini e 4 donne. Contestualmente sono state effettuate anche 14 perquisizioni a carico di soggetti risultati a vario titolo in collegamento con i destinatari delle misure ed emersi durante le varie fasi investigative. Tale Operazione giunge a conclusione di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo, iniziata a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAll’alba della mattinata odierna i Carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo, nell’ambito dell’indagine denominata “” condotta dalla Compagnia di Clusone, coadiuvati in fase operativa da militari dei Comandi Provinciali di Lecco e Caserta nonché del Nucleo Cinofili e del Nucleo Elicotteri di Orio al Serio, hanno dato esecuzione a 18 ordinanze cautelari di cui 8 in carcere, 2 in regime di arresti domiciliari ed altre 8 di “obbligo di dimora” nei confronti di 14 uomini e 4 donne. Contestualmente sono state effettuate anche 14 perquisizioni a carico di soggetti risultati a vario titolo in collegamento con i destinatari delle misure ed emersi durante le varie fasi investigative. Talegiunge a conclusione di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo, iniziata a ...

