Omicidio Regeni | il tribunale sospende il processo | nuove ricerche per gli 007 egiziani assenti – Il video

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ila carico dei quattro 007accusati di avere sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore Giulionel febbraio del 2016 è stato sospeso. Gli atti tornano nelle mani del giudice dell’udienza preliminare che deve disporresugli imputati. I giudici hanno annullato l’atto con cui il gup ha disposto il rinvio a giudizio degli imputati nel maggio scorso. Questo significa che si riparte dall’udienza preliminare e il giudice dovrà utilizzare tutti gli strumenti, compresa una nuova rogatoria con l’Egitto, per rendere effettiva, e non solo presunta, la conoscenza agli imputati del procedimento a loro carico. Oggi, 14 ottobre, si è tenuta la prima udienza. In aula, davanti alla terza corte d’assise, anche i genitori die la sorella, Paola, Claudio ...

Ancora un intralcio, doloso, che cancella il processo per la scomparsa e l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore torturato e ucciso nel 2016 in Egitto. Dopo 7 ore di camera di consiglio, la Corte d'Assise di Roma ha deliberato che il dibattimento non può iniziare perché manca la prova di notifica agli imputati. Il processo per l'omicidio di Giulio Regeni è stato sospeso: il giudice ha rinviato gli atti al Gup affinché il magistrato avvii una rogatoria internazionale per i quattro imputati. Questa mattina si è svolta la prima udienza nell'aula. Oggi in aula per la prima udienza erano presenti anche gli avvocati dello Stato in rappresentanza della Presidenza del Consiglio: hanno depositato istanza di costituzione di parte civile.