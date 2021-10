Omicidio Agnes Tirop, arrestato il marito dell’atleta keniota trovata morta in casa con ferite all’addome (Di giovedì 14 ottobre 2021) Le indagini hanno confermato i sospetti delle prime ore. Ad aver ucciso l’atleta keniota Agnes Tirop è stato suo marito e allenatore, Emmanuel Rotich. La 25enne era stata trovata morta ieri, accoltellata all’addome, nella sua casa nel Kenya occidentale. L’uomo è stato arrestato oggi a Mombasa mentre stava tentando di fuggire e di lasciare il Paese. La scomparsa dell’atleta era stata denunciata martedì sera da suo padre. Quando la polizia è entrata in casa si è trovata davanti il corpo senza vita di Tirop, adagiato sul letto, oltre al pavimento sporco di sangue. Solo due mesi fa, la giovane aveva conquistato il quarto posto ai Giochi Olimpici di Tokyo nei 5.000 metri ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) Le indagini hanno confermato i sospetti delle prime ore. Ad aver ucciso l’atletaè stato suoe allenatore, Emmanuel Rotich. La 25enne era stataieri, accoltellata, nella suanel Kenya occidentale. L’uomo è statooggi a Mombasa mentre stava tentando di fuggire e di lasciare il Paese. La scomparsaera stata denunciata martedì sera da suo padre. Quando la polizia è entrata insi èdavanti il corpo senza vita di, adagiato sul letto, oltre al pavimento sporco di sangue. Solo due mesi fa, la giovane aveva conquistato il quarto posto ai Giochi Olimpici di Tokyo nei 5.000 metri ...

Advertising

Dome689 : RT @Open_gol: La 25enne era considerata un astro nascente della corsa. La sua morte ha scioccato il Kenya e tutto il mondo dell’atletica ht… - Open_gol : La 25enne era considerata un astro nascente della corsa. La sua morte ha scioccato il Kenya e tutto il mondo dell’a… - ColorsSounds : #Atletica: omicidio Agnes #Tirop, arrestato il marito in Kenya. - sportmediaset : Atletica: omicidio Agnes #Tirop, arrestato il marito in Kenya. #SportMediaset - STnews365 : Trovata morta in casa la keniana Agnes Tirop. Quarta ai Giochi di Tokyo 2020 sui 5000 e due volte bronzo mondiale s… -