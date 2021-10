Oltre il danno | la gogna | tutto quello che di sessista e offensivo c’è nel tapiro di “Striscia” ad Ambra Angiolini

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Nei 4 minuti e 28 secondi andati in onda ieri sera a “la notizia” sue Massimiliano Allegri non c’è nulla che non suoni gratuito, irritante, bullistico, dileggiante, a tratti paternalistico, di un paternalismo impregnato di maschilismo introiettato. A cominciare dal lancio del servizio in studio di Alessandro Siani. “C’è aria di crisi trae Max Allegri. Come l’avrà presa la bella showgirl?” Come se fosse scontato che il problema sia suo, della “bella showgirl” (mica una donna), sua la faccia da sbattere davanti alle telecamere, suo il dovere di spiegare, sue – inevitabilmente – l’umiliazione e l’esposizione pubblica, mentre l’uomo se ne sta tranquillo chissà dove, non solo al riparo dal voyeurismo tossico ma quasi celebrato nella sua virile infedeltà: “È ...