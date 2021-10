Olanda, sì alle nozze gay anche per la famiglia reale: «La principessa potrà essere regina anche se sposa una donna» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Matrimonio egualitario, ed egualitario per tutte e tutti. Accade in Olanda, già primo paese al mondo a rendere legali le nozze tra persone dello stesso sesso nel 2001 e ora destinato a rompere un altro tabù: quello delle nozze gay tra reali. La principessa Catharina-Amalia, erede al trono olandese, compirà 18 anni tra due mesi, il 7 dicembre, e potrà a quel punto diventare regina, prendendo il posto del papà, Guglielmo Alessandro. E regina sarebbe anche se decidesse di sposare una donna. A prendere l’impegno il premier olandese Mark Rutte che ha risposto così a questioni sollevate in parlamento. Il punto è che la regina, per sposarsi, ha bisogno del consenso del ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) Matrimonio egualitario, ed egualitario per tutte e tutti. Accade in, già primo paese al mondo a rendere legali letra persone dello stesso sesso nel 2001 e ora destinato a rompere un altro tabù: quello dellegay tra reali. LaCatharina-Amalia, erede al trono olandese, compirà 18 anni tra due mesi, il 7 dicembre, ea quel punto diventare, prendendo il posto del papà, Guglielmo Alessandro. Esarebbese decidesse dire una. A prendere l’impegno il premier olandese Mark Rutte che ha risposto così a questioni sollevate in parlamento. Il punto è che la, perrsi, ha bisogno del consenso del ...

