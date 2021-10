Oggi si chiude la storia di Alitalia, dopo 74 anni la compagnia di bandiera italiana non decollerà più (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alitalia saluta il Paese, il suo ultimo decollo si chiama Az 1586. “Signore e signori, grazie per averci accompagnato per 74 anni. Oggi è il nostro ultimo volo Alitalia”, poche parole pronunciate dalla hostess Laura Manto con cui arriva la comunicazione ai passeggeri al momento dell’imbarco dell’ultimo volo nella storia della compagnia View this post on Instagram Un post condiviso da la Repubblica (@larepubblica) È questo freddo codice alfanumerico che stasera sigillerà l’epilogo più triste di una storia lunga oltre 70 anni. Un ultimo atto senza lieto fine. Quando poco dopo alle 23.10 atterrerà a Fiumicino il volo Cagliari – Roma calerà il sipario sulla vecchia Alitalia che a ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021)saluta il Paese, il suo ultimo decollo si chiama Az 1586. “Signore e signori, grazie per averci accompagnato per 74è il nostro ultimo volo”, poche parole pronunciate dalla hostess Laura Manto con cui arriva la comunicazione ai passeggeri al momento dell’imbarco dell’ultimo volo nelladellaView this post on Instagram Un post condiviso da la Repubblica (@larepubblica) È questo freddo codice alfanumerico che stasera sigillerà l’epilogo più triste di unalunga oltre 70. Un ultimo atto senza lieto fine. Quando pocoalle 23.10 atterrerà a Fiumicino il volo Cagliari – Roma calerà il sipario sulla vecchiache a ...

