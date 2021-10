Oggi l’ultimo volo della vecchia Alitalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ita ha offerto 90 milioni di euro ai commissari della vecchia Alitalia per comprare il marchio della compagnia aerea e i domini del sito Internet. Una trattativa lampo, quella della cessione del brand, dopo che la gara è andata deserta. Ma anche se manca ancora il timbro finale, l’accordo è stato già raggiunto lunedì e sarà ratificato Oggi – spiega Il Messaggero. E mentre Oggi la vecchia Alitalia farà i suoi ultimi voli, i commissari hanno già annunciato il pagamento ai dipendenti del restante 50% di stipendio rimasto in sospeso. Soldi che saranno erogati Oggi, dopo che l’amministrazione straordinaria – i commissari Giuseppe Leogrande, Daniele Santosuosso e Gabriele Fava – aveva subordinato la busta paga all’arrivo ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ita ha offerto 90 milioni di euro ai commissariper comprare il marchiocompagnia aerea e i domini del sito Internet. Una trattativa lampo, quellacessione del brand, dopo che la gara è andata deserta. Ma anche se manca ancora il timbro finale, l’accordo è stato già raggiunto lunedì e sarà ratificato– spiega Il Messaggero. E mentrelafarà i suoi ultimi voli, i commissari hanno già annunciato il pagamento ai dipendenti del restante 50% di stipendio rimasto in sospeso. Soldi che saranno erogati, dopo che l’amministrazione straordinaria – i commissari Giuseppe Leogrande, Daniele Santosuosso e Gabriele Fava – aveva subordinato la busta paga all’arrivo ...

