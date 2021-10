Oggi 14 ottobre preghiamo San Callisto I che da schiavo diventa Papa (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dalla condizione di schiavitù, condannato a duri lavori perché accusato di frode, viene liberato e ha così inizio un incredibile cambiamento di vita che lo poterà addirittura sulla Cattedra di San Pietro. Ma il suo non è un Pontificato affatto facile, a causa di numerose inimicizie che attira su di sé. 14 ottobre: Callisto, il Papa controverso In L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dalla condizione di schiavitù, condannato a duri lavori perché accusato di frode, viene liberato e ha così inizio un incredibile cambiamento di vita che lo poterà addirittura sulla Cattedra di San Pietro. Ma il suo non è un Pontificato affatto facile, a causa di numerose inimicizie che attira su di sé. 14, ilcontroverso In L'articolo proviene da La Luce di Maria.

