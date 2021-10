Obbligo Green pass e blocco trasporti: rischio scaffali vuoti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il conto alla rovescia è finito: da domani 15 ottobre l’esibizione del Green pass sui luoghi di lavoro pubblici e privati diverrà obbligatoria, e non mancano i problemi. Per i controlli da parte dei datori di lavoro, ma soprattutto per i comparti più delicati, in cui la larga presenza di non immunizzati potrebbe rallentare o bloccare i processi produttivi. I riflettori sono puntati particolarmente sui porti e sui trasporti, per le conseguenze che la giornata di domani potrebbe avere sull’attività ordinaria. Portuali e Green pass Da Trieste, ‘perno’ mediatico del sistema portuale in queste ore, arriva il messaggio perentorio di Stefano Puzzer, portavoce dei portuali locali: “Blocchiamo tutto, il governo deve rendersi conto. Stanno perdendo il contatto con la realtà”, dice a Non è l’arena, su La7, ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il conto alla rovescia è finito: da domani 15 ottobre l’esibizione delsui luoghi di lavoro pubblici e privati diverrà obbligatoria, e non mancano i problemi. Per i controlli da parte dei datori di lavoro, ma soprattutto per i comparti più delicati, in cui la larga presenza di non immunizzati potrebbe rallentare o bloccare i processi produttivi. I riflettori sono puntati particolarmente sui porti e sui, per le conseguenze che la giornata di domani potrebbe avere sull’attività ordinaria. Portuali eDa Trieste, ‘perno’ mediatico del sistema portuale in queste ore, arriva il messaggio perentorio di Stefano Puzzer, portavoce dei portuali locali: “Blocchiamo tutto, il governo deve rendersi conto. Stanno perdendo il contatto con la realtà”, dice a Non è l’arena, su La7, ...

