Obbligo Green Pass: boom di certificazioni ma si rischia il caos domani 15 ottobre (Di giovedì 14 ottobre 2021) L'Italia sarà blindata domani a causa dell'Obbligo del Green Pass per i lavoratori. Allerta per il blocco annunciato del porto di Trieste potrebbe portare a scontri e scioperi dei trasporti e aziende. L'introduzione dell'Obbligo Green Pass sui posti di lavoro rischia di trasformarsi la giornata di domani 15 ottobre in un vero caos. Dunque si prevede un boom di tamponi, sia nei centri adibiti che in farmacia, per chi non ha ancora avuto il vaccino contro il Covid-19. Il decreto del Governo Draghi prevede l'obbligatorietà del Green Pass per accedere ai posti di lavoro e molti di coloro che non accettano questa nuova misura saranno riuniti in ...

