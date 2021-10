Nuovo singolo e nuovo album per Vasco Rossi | Siamo qui e non è il migliore dei mondi possibili

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il titolo delfirmato, in uscita il 12 novembre, sarebbe dovuto essere 'qui, pieni di guai' , i guai 'dell'essere gettati in questo mondo', come spiega il rocker, che ...

Il titolo delalbum firmato Vasco Rossi, in uscita il 12 novembre, sarebbe dovuto essere 'Siamo qui, pieni ... Si intitola invece solo 'Siamo qui' , così come ilmanifesto omonimo da domani ...... per il suo 18esimo disco 'Siamo qui', dieci brani, in uscita il prossimo 12 novembre, anticipato dall'omonimo. 'Le canzoni - urla Vasco - parlano già da sole, non c'è bisogno di spiegarle ...FIRENZE (ITALPRESS) - E' già in tutte le più importanti radio nazionali e punti vendita il nuovo singolo del Cantautore fiorentino Fabrizio Venturi ...È in arrivo il nuovo Vasco Rossi con “SIAMO QUI”, il singolo fuori dappertutto e in radio da venerdì 15 ottobre. “SIAMO QUI”, la canzone, che ha dato il titolo all’intero lavoro, anticipa di 1 mese la ...