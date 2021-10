Nuovo governo in Norvegia, ci sono anche sopravvissuti Utoya (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Norvegia ha un Nuovo governo di coalizione a guida laburista: il Nuovo primo ministro norvegese Jonas Gahr Store lo ha presentato oggi, all’indomani del tragico attacco con arco e frecce a Kongsberg con 5 morti e due feriti ad opera di un esaltato con sospette simpatie di estrema destra, sottolineando la presenza nell’esecutivo di due sopravvissuti alla strage di Utoya e di una maggioranza di donne.Dieci dei 19 incarichi ministeriali sono ricoperti da donne, compreso il portafoglio degli Affari esteri che è andato ad Anniken Huitfeldt, del partito laburista. La Norvegia ha avuto già due volte dei governi a maggioranza femminile sotto Jens Stoltenberg, predecessore di Store tra il 2005 e il 2013 e attualmente a capo della NATO. Nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Laha undi coalizione a guida laburista: ilprimo ministro norvegese Jonas Gahr Store lo ha presentato oggi, all’indomani del tragico attacco con arco e frecce a Kongsberg con 5 morti e due feriti ad opera di un esaltato con sospette simpatie di estrema destra, sottolineando la presenza nell’esecutivo di duealla strage die di una maggioranza di donne.Dieci dei 19 incarichi ministerialiricoperti da donne, compreso il portafoglio degli Affari esteri che è andato ad Anniken Huitfeldt, del partito laburista. Laha avuto già due volte dei governi a maggioranza femminile sotto Jens Stoltenberg, predecessore di Store tra il 2005 e il 2013 e attualmente a capo della NATO. Nel ...

