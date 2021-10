Nuovo best ranking per Sinner da lunedì 18 ottobre: sarà il numero 13 al mondo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nuovo best ranking per Jannik Sinner a partire da lunedì 18 ottobre. Il tennista altoatesino, nonostante la sconfitta inaspettata contro Fritz agli ottavi di Indian Wells, scavalcherà Denis Shapovalov portandosi alla posizione numero 13 del ranking Atp, il suo sessantaduesimo best ranking ritoccato in carriera. Il canadese ha perso due posizioni, una nei confronti dell’azzurro, l’altra di Diego Schwartzman. Proprio l’argentino avrebbe potuto scavalcare il numero due d’Italia, ma con la sconfitta ai quarti sempre a Indian Wells contro Norrie, non ci riuscirà e si accoderà in quattordicesima posizione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021)per Jannika partire da18. Il tennista altoatesino, nonostante la sconfitta inaspettata contro Fritz agli ottavi di Indian Wells, scavalcherà Denis Shapovalov portandosi alla posizione13 delAtp, il suo sessantaduesimoritoccato in carriera. Il canadese ha perso due posizioni, una nei confronti dell’azzurro, l’altra di Diego Schwartzman. Proprio l’argentino avrebbe potuto scavalcare ildue d’Italia, ma con la sconfitta ai quarti sempre a Indian Wells contro Norrie, non ci riuscirà e si accoderà in quattordicesima posizione. SportFace.

sportface2016 : Nuovo best ranking per Jannik #Sinner: da lunedì prossimo sarà il numero 13 al mondo - tenedeviandare : RT @GeorgeSpalluto: Jannik Sinner festeggerà lunedì un nuovo best ranking: sarà NUMERO 13 Atp. Sarà il 62° best ranking per Jannik in appen… - GeorgeSpalluto : Jannik Sinner festeggerà lunedì un nuovo best ranking: sarà NUMERO 13 Atp. Sarà il 62° best ranking per Jannik in a… - pierecall : RT @lorenzofares: Grazie alla sconfitta di Diego Schwartzman ???? al #BNPParibasOpen di #IndianWells per mano di Cameron Norrie ????, Jannik #S… - 86_longo : RT @FiorinoLuca: Cameron Norrie elimina Diego Schwartzman e approda per la prima volta in carriera in semifinale in un MS 1000. In virtù d… -

Nuovo best ranking per Sinner da lunedì 18 ottobre: sarà il numero 13 al mondo Sportface.it Nuovo singolo e uno show su MTV: 2021 anno della svolta per artista molisano DepSure Il ventunenne Alessio De Pasquale, in arte DepSure, è tra i finalisti del programma 'Is me music edition', in onda sul canale 131 di Sky ...

