Nuovo accordo Rizzoli Bologna-Sicilia, nasce centro unico prenotazioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Palermo, 14 ott. (Adnkronos Salute) - Un centro di prenotazione unico per l'Istituto ortopedico Irccs Rizzoli di Bologna e il Dipartimento Rizzoli Sicilia di Bagheria che consentirà ai pazienti dell'isola che si rivolgono alla struttura di essere curati nella struttura del palermitano, con l'obiettivo di ridurre la mobilità passiva. E uno dei punti fondamentali della nuova convenzione firmata oggi, a Palazzo Orleans, a Palermo, dall'assessore alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza e dall'assessore alle Politiche della Salute dell'Emilia Romagna Raffaele Donini, alla presenza del direttore generale dell'Irccs Rizzoli di Bologna Anselmo Campagna. "Rinnoviamo il rapporto fra la Sicilia e l'Istituto ...

